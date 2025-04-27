Стивен Спилберг назвал величайший американский фильм

Стивен Спилберг назвал «Крёстного отца» величайшим американским фильмом в истории. Сделал он это, когда вручал премию AFI Life Achievement Award режиссёру классики Фрэнсису Форду Копполе.

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Награду за заслуги в кинематографе Спилберг передал вместе с режиссёром «Звёздных войн» Джорджем Лукасом. Стивен также назвал Копполу «бесстрашным».

«Для меня "Крёстный отец" — величайший американский фильм из когда-либо созданных. Когда мы молоды, мы хотим, чтобы нами гордились родители, затем наши друзья, затем наши коллеги, и, наконец, наши сверстники, но вы, сэр, бесподобны. Вы взяли то, что было раньше, и переопределили канон американского кино. Сняв этот фильм, вы вдохновили целое поколение рассказчиков, которые хотят, чтобы вы гордились ими. И я всегда хочу, чтобы вы гордились моей работой».

«Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы вышел в прокат в 1972 году. Фильм получил 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграл три статуэтки, в том числе за «Лучший фильм».