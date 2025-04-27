У Netflix появился новый тип субтитров

Netflix представил новые субтитры, которые включают только диалоги, исключая описания звуковых эффектов и музыки. Этот формат, запущенный с пятым сезоном сериала «You»‎, ориентирован на зрителей, которым сложно разбирать речь в современных шоу, но не требуется полная информация для слабослышащих, как в традиционных субтитрах. Последние содержат, например, «громкий взрыв» или «драматичная музыка», что может отвлекать.

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Проблема с восприятием диалогов связана с несколькими факторами: актеры используют более естественную, тихую манеру речи, аудио в стриминге сжимается сильнее, чем на физических носителях, а качество звука варьируется от дешевых телевизоров до продвинутых систем Dolby Atmos.

Новая опция доступна на нескольких языках и будет внедряться в оригинальные проекты Netflix.