Режиссер нового «Хищника» поделился подробностями о фильме

Режиссёр «Хищник: Пустоши» рассказал о новых деталях предстоящего фильма. По словам Дэна Трахтенберга, главным героем стал молодой представитель расы яутжа (сами Хищники) по имени Дек. Он отправится на планету Калиск, где должен будет пройти испытание, чтобы доказать своему клану, что он может быть одним из них.

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Постановщик рассказал, что для проработки языка Хищников приглашали ученика специалиста, который работал над речью На'ви в серии фильмов «Аватар». В будущей ленте также будет много элементов из комиксов и книг из вселенной «Хищника». Авторы обещают показать родную планету охотников — Яутжа Прайм.

Режиссёр также прокомментировал явную отсылку ко вселенной фильма «Чужой», которая была показана в трейлере. Там у героини по имени Тиа на глазах появляется знак корпорации «Вейланд-Ютани», который обычно есть у андроидов. Трахтенберг лишь подтвердил, что её поведение действительно похоже на робота.

«Хищник: Пустоши» выйдет в прокат 7 ноября 2025 года. Одну из главных ролей сыграла Эль Фаннинг («Малефисента», «Неоновый демон»).