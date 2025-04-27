«Кракен» с Александром Петровым одержал очередную победу

На прошлой неделе лента тоже стала лидером проката, заработав через несколько дней после появления на больших экранах более 169 млн рублей в России и СНГ, передает портал «Kinobusiness.com».

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Российский блокбастер «Кракен» режиссера Николая Лебедева вторую неделю подряд становится лидером проката. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в настоящий момент лента с Александром Петровым и Виктором Добронравовым уже смогла заработать 352 млн 864 тысячи 416 рублей.

Лидер проката

В этот уикэнд фэнтези уступил семейный фильм режиссера Артемия Драгунского, продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов «Денискины рассказы». После премьеры 24 апреля картина, по подсчет ЕАИС, успела собрать лишь 46 млн 575 тысяч 745 рублей.

На третьей строчке осталась комедия режиссера Ильи Учителя «Батя-2. Дед». Сейчас сборы фильма-«миллиардера», согласно данным ЕАИС, составляют 1 млрд 320 млн 299 тысяч 257 рублей.

Отметку в миллиард рублей лента смогла преодолеть через 11 недель после выхода на большие экраны. Комедия стала 35-м российским фильмом, преодолевшим миллиардный сбор в отечественном прокате, и шестым, добившимся такого успеха в 2025 году. До этого «миллиардерами» стали ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки-11», «Домовенок Кузя» и «Пророк. История Александра Пушкина».

На прошлой неделе фильм «Кракен» уже возглавлял кинопрокат в России и СНГ. Всего спустя несколько дней после появления на больших экранах российский блокбастер смог заработать 169,7 млн рублей, передает портал «Kinobusiness.com».

На второй строчке тогда оказался лидер предыдущих недель — «Батя-2». В прошлый уикэнд третью строчку в кинопрокате СНГ занял мультфильм «Minecraft в кино», сборы которого без учета России и Белоруссии, составили 27,5 млн рублей.

«Батя» и «Кракен» спасают апрель

Между тем, в индустрии пророчат успех новому фильму Николая Лебедева. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская в интервью НСН заметила, что хорошие актерские работы и интересный сценарий могут помочь «Кракену» заработать в российском прокате 500 млн рублей.

«В последнее время западные блокбастеры оставляют желать лучшего, поэтому наш "Кракен" однозначно лучше, чем последний западный блокбастер. Подозреваю, авторы не пытались сделать очередное культовое кино, они сделали крепкий фильм. В целом проект гораздо лучше, чем ожидалось. Фантастический сценарий — неплохой, актерские роли хорошие, при этом графики немного. Желаю "Кракену" сборы в 500 млн рублей», - сказала она.

До этого член совета АВК Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что в апреле российские кинотеатры возлагают надежды на боевик «Кракен» и комедию «Батя-2. Дед».

«Это достаточно странная история — непонятная битва нашей подводной лодки с морским чудовищем. Кто-то может счесть это странной сюжетной линией, поэтому сложно предсказать, какой реальный зрительский интерес и успех будет у фильма. Вместе с тем это крупное кино, выходящее от большой студии, с хорошим актерским составом. Надеемся, что также с достойной драматургией и классной графикой, потому возлагаем на "Кракена" определенные надежды. Также обращаем внимание на фильм "Батя-2. Дед". Первая картина стала народной комедией, продолжение вполне может превзойти результаты первой части. Загримированный Евгений Цыганов в фильме — шедевр гримеров и художников, думаю, зритель это оценит. С точки зрения драматургии, это некий событийный проект для нашей индустрии. В целом апрель будет очень слабым, ярких проектов уровня проекта "Пророк. История Александра Пушкина" и "Красного шелка", нет», - отметил он.

Премьера российского боевика «Кракен» состоялась 17 апреля. По сюжету ракетный подводный крейсер РФ спецназначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина. Его старший брат командовал пропавшей субмариной.

В этот момент из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается гигантский Кракен, способный сливаться с подводной тьмой. Он обладает высоким интеллектом. Морякам предстоит столкнуться с чудовищем.

Продюсерами ленты выступили Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский. Роли в фильме в том числе исполнили Сергей Гармаш, Антон Богданов и Диана Пожарская.

Ранее член совета АВК Елена Хажинская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что выход наиболее кассовых фильмов в праздничные даты без равномерного распределения релизов по году вызывает недовольство кинотеатров, однако в отрасли скорее не готовы отдавать еще больше регулирования Минкульту РФ.