«Атмосфера кино» и Yellow, Black and White договорились о сотрудничестве

Кинокомпания «Атмосфера кино» и студия Yellow, Black and White договорились о сотрудничестве. По условиям соглашения студия становится совладельцем кинопрокатной компании в соотношении долей 50/50, где 50% остается за соучредителями «Атмосферы кино» Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым, при этом организационная структура компании остается прежней.

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Данное партнёрство соединяет двух крупнейших независимых игроков кинорынка. Компания «Атмосфера кино» заняла второе место в рейтинге кинодистрибьюторов России по итогам 2024 г., собрав более 6,8 млрд руб. с долей рынка 16%. Среди релизов компании такие фильмы, как «Мастер и Маргарита», «Домовёнок Кузя», «Онегин», «Граф Монте-Кристо» и другие.

Ранее компании уже работали вместе над двумя фильмами франшизы «Манюня», последняя часть которой — «Манюня: День рождения Ба» — собрала в прокате более 380 млн руб. Первым релизом в рамках нового партнёрства станет комедия «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко в главных ролях, которая выйдет на экраны осенью 2025 года, а уже в следующем компании выпустят сказочный блокбастер «Колобок».