Британский сериал «Мисс Остин» покажут в России

Российская премьера сериала «Мисс Остин» состоится 6 мая 2025 года на стриминговом сервисе viju+ Serial. Британская историческая драма снята по мотивам бестселлера Джилл Хорнби.

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История переносит зрителя в атмосферу Англии XIX века. В центре событий знаменитая писательница Джейн Остин и ее сестра Кассандра, хранительница тайн и безмолвная свидетельница великой жизни. Джейн подарила миру бессмертные произведения «Гордость и предубеждение», «Эмма», «Разум и чувства». Через 13 лет после ее смерти сестра уничтожила почти 3000 писем, навсегда закрыв от потомков часть жизни знаменитой писательницы. Почему Кассандра сделала это, до сих пор загадка. Неужели в этих письмах скрывались сокровенные признания, способные разрушить миф о безупречной Джейн Остин?

Действие сериала начинается в 1830 году, когда Кассандра приезжает в старый особняк своей близкой подруги Изабеллы Фоул. На первый взгляд, это просто дружеский визит, но на самом деле героиней движет отчаянное желание скрыть последнюю тайну сестры. Через ее воспоминания зрители попадут в мир, где счастье женщины зависит от мнения общества, а истинные чувства необходимо прятать под маской приличия. Четыре серии раскрывают эту драму в мельчайших деталях, заставляя задуматься о том, как дорого порой обходится любовь.

Кассандру Остин сыграла Кили Хоуз («Телохранитель», «Даррелы»), Джейн Остин – Пэтси Ферран («Белая птица: Новое чудо», «Черное Зеркало»), Изабеллу Фоул - Роуз Лесли («Игра престолов», «Жена путешественника во времени»), а также снялись Альфред Энок, Лив Хилл, Джессика Хайнс, Синнёве Карлсен, Филлис Логан, Миррен Мак, Макс Айронс и дро. Режиссером проекта стала Эшлин Уолш, сценарий написала Андреа Гибб, музыку - Доминик Шеррер. Премьера в Великобритании состоялась в феврале.

Серии будут выходить на viju+ Serial ежедневно, а 31 мая в 18.00 запланирован показ всех серий сразу.