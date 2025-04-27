Культовых «Солдатиков» перевыпустят

Культовый фильм «Солдатики» получит 4К-переиздание. Картина об игрушечных солдатиках, которые получили разум и решили устроить войну, выйдет на Blu-ray 22 июля. Издание получит железный бокс.

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«Солдатики» вышли в кинотеатрах в 1998 году. Режиссёром выступил Джо Данте («Гремлины», «Пираньи»). Главные роли сыграли Грегори Смит («Дом грёз», «Патриот»), Кевин Данн («Трансформеры», «Воин») и Кирстен Данст («Интервью с вампиром», «Человек паук»).

Фильм был холодно встречен критиками — общий рейтинг составляет 6/10 на сайтах-агрегаторах. Несмотря на это, картина собрала $ 87,5 млн при бюджете в $ 40 млн. Среди зрителей фильм получил культовый статус.