Сборы фильма «Minecraft в кино» покорили очередную важную отметку

По итогам четвёртого уикенда сборы фильма «Minecraft в кино» превысили отметку в $ 810 млн. Картина по культовой видеоигре продолжает доминировать в прокате, удерживаясь в топе кинотеатральных чартов многих стран мира.

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Лента с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа продолжает удерживать вторую строчку в списке самых кассовых экранизаций видеоигр в истории, уступая лишь «Братьям Супер Марио» ($ 1,36 млрд). Учитывая темпы сборов, лента может собрать заветный $ 1 млрд в мае — всё будет зависеть от кассовых темпов в ближайшие недели.

События «Манкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути. Лента уже добралась до России — фильм неофициально показывают в стране с 12 апреля.