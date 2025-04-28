Какие фильмы лидируют в российском кинопрокате на уикенд

"Кракен" с Александром Петровым в главной роли лидирует в кинопрокате России и СНГ вторую неделю подряд, собрав 166,5 млн рублей за уик-энд. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 24 по 27 апреля.

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В центре сюжета российский ракетный подводный крейсер, который таинственно исчезает в водах Гренландского моря. Перед моряками, которые отправляются на его поиски, стоит сложнейшая - задача не только найти подлодку, но и предотвратить попадание сверхсекретного оружия, которое находится на борту крейсера, в руки врага. Одновременно с отправлением поисковой команды в море просыпается мифическое морское чудовище Кракен, которое нападает на корабли. Премьера состоялась 17 апреля 2025 года. В ролях: Александр Петров (Виктор Воронов), Алексей Гуськов (Адмирал Ольшанский), Сергей Гармаш (Адмирал Белоусов), Виктор Добронравов (Александр Воронов), Диана Пожарская (Джулия Браун).

Картина "Батя-2. Дед" осталась на второй строчке кинопроката, собрав 86,6 млн рублей за уик-энд. Фильм "Батя-2. Дед" стал сиквелом комедии "Батя" о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватит три эпохи - наше время, 90-е и 40-е годы. Режиссером выступил Илья Учитель. Роли исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

Фильм "Патруль. Последний приказ" дебютировал с третьей строчки проката, собрав 27,2 млн рублей. В основе сюжета фильма - визит президента в Абайскую область.

«Полиции нужно сопровождать кортеж, но есть сомнения, что главные герои картины не провалят столь важное задание», — сообщается в синопсисе фильма.

Фильм стал сиквелом сериала "Патруль", который выходил с 2015 года. За десять лет было отснято семь сезонов.

«"Патруль" стал для меня самым любимым, родным, потому что это мой первый проект. Очень грустно, но, мне кажется, смысла нет дальше продолжать», — признался режиссер Рустем Омаров в беседе с ТАСС.

В фильме снимались Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун и другие.