Том Круз оценил фильм «Грешники»

Известный актёр Том Круз сходил в кинотеатр и посмотрел фильм «Грешники», который снял режиссёр Райан Куглер. Своим коротким впечатлением Круз поделился в соцсетях.

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По словам Круза, фильм получился отличным. Актёр призвал обязательно смотреть «Грешников» в кинотеатре и досмотреть ленту до самых титров.

«Поздравляю Райана, Майкла и весь актёрский состав и съёмочную группу. Обязательно посмотрите в кинотеатре и досмотрите до титров!»

Фото Тома Круза с билетом на «Грешников»

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«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.