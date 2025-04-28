Появилась дата выхода фильма «Грешники» в онлайне

На сайте DVD's Releases появилась дата выхода фильма «Грешники» Райана Куглера в цифре. Если верить сайту, который обычно делится достоверной информацией, премьера картины в онлайне состоится уже 20 мая.

© Чемпионат.com

Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 3 апреля, то есть его выпустят в цифровом виде примерно через полтора месяца после обычного выхода, что звучит вполне реалистично.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.

Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»). В России ленту уже показывают.