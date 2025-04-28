Вышла третья серия второго сезона сериала «Одни из нас»
Сегодня на HBO Max вышел третий эпизод второго сезона сериала «Одни из нас». Серия уже доступна для просмотра всем подписчикам сервиса. Сам сервис HBO в России не работает, поэтому посмотреть проект официально в стране не получится.
Четвёртая серия сезона выйдет уже 5 мая, а финальный эпизод появится 26 мая. Второй сезон продолжает события первого и лишь частично охватывает вторую игровую часть. Оставшуюся часть сезона покажут в третьем сезоне, на которое шоу уже продлили.
К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.