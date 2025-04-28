Герман-младший ответил, что мешает кино РФ обрести мировую славу

Российское кино не хуже европейского, но завоевать мировую аудиторию ему мешают санкции. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил российский режиссер Алексей Герман-младший.

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«Наше кино в среднем не хуже европейского, но мы не выйдем в ближайшие годы на мировой уровень по многих причинам, — сказал режиссер, отметив, что внешнеполитическая ситуация и ограничения делают невозможным полноценное продвижение российского кино за рубежом. — Возможно, позже ситуация изменится. Но сейчас из-за санкций это попросту невозможно».

Как ранее сообщал ТАСС директор по прокату "Русского репортажа" Роман Дорофеев, в настоящее время переговоры о возвращении в Россию зарубежных кинокомпаний не ведутся.

Алексей Герман-младший - российский кинорежиссер и сценарист. Родился 4 сентября 1976 года в Ленинграде в семье кинорежиссера Алексея Юрьевича Германа и автора сценариев Светланы Кармалиты. Внук писателя Юрия Германа. Его фильмы, в том числе "Бумажный солдат" и "Довлатов", были участниками и лауреатами крупных международных фестивалей, включая Венецианский и Берлинский.