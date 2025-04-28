Завершились съемки сериала «Склиф»‎

Завершены съемки медицинского комедийно-драматического процедурала (сериала, где каждая серия имеет законченную историю) "Склиф", который выйдет на телеканале ТНТ и онлайн-кинотеатре Киопоиск.

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Следует отметить, что на канале "Россия" и на платформе "Смотрим" выходит сериал "Склифософский" с Максимом Авериным. Это - разные проекты.

Новый сериал "Склиф" расскажет о врачах, которые каждую смену спасают жизни пациентов, сталкиваются с профессиональными вызовами, предрассудками коллег и учатся находить баланс между работой и личной жизнью. Каждый эпизод "Склифа" - это одна смена, полная острых медицинских случаев и человеческих историй.

В актерском составе: Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Александр Тютин и другие. Главную героиню сыграла Кристина Асмус, однако, по словам продюсеров, "она была отстранена от работы над проектом незадолго до завершения съемок из-за конфликтов на съемочной площадке".

Режиссер - Мария Агранович. Продюсеры - Данила Шарапов, Петр Ануров, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.