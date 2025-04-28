Начались съемки фильма «Мстители: Судный день»

Съёмочный процесс фильма «Мстители: Судный день» официально начался, о чём братья Руссо объявили в соцсетях. Вместе с этим кинокомпания приложила фото с креслом Роберта Дауни-младшего, на котором написано «Виктор Фон Дум».

© Чемпионат.com

Фото со съёмок

© Disney

Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума.

Премьера ленты состоится 1 мая 2026 года. Режиссёрами ленты выступают братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» и «Финал».