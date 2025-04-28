Сериал «Чужие деньги» выйдет 15 мая

Премьера четырех первых эпизодов криминальной драмы по сценарию Сергея Минаева "Чужие деньги" состоится 15 мая сразу в двух в онлайн-кинотеатрах - Иви и START. Новые серии будут выходить на платформах по четвергам. Две главные роли в проекте исполнил Максим Матвеев.

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В сериале также сыграли Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и другие.

Авторами сценария стали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Кресло режиссера-постановщика занял Игорь Твердохлебов.

© Российская Газета

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя "дропа", как две капли воды похожего на самого Воронова, Юру Афанасьева (Максим Матвеев) - провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.

Теперь Афанасьеву придется занять чужое место - в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Стася Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур.

Удастся ли ему заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться при этом человеком?

Прямая речь

Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, авторы сценария:

Когда мы писали сериал, нас волновали две темы. Первая: что произойдет, если человек вдруг получит то, о чем давно мечтал - место в жизни, которое казалось ему несправедливо недоступным? Такая мысль, наверное, есть у каждого из нас. Но когда мы мечтаем о больших деньгах и возможностях, мы никогда не задумываемся, а справимся ли? Сумеем ли мы жить с этим выбором, не потеряв себя? А вторая тема - это Москва. А именно ее теневой слой, почти параллельная реальность, которую мы редко видим, но чувствуем. Это особый мир - мир серых денежных потоков, неучтенных миллиардов, мир обнала и крипотовалютных афер. Нам было интересно показать, кто обитает в этом мире, как он устроен, и чем может обернуться попытка туда заглянуть.

Игорь Твердохлебов, режиссер: