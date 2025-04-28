Сериал «Чужие деньги» выйдет 15 мая

Сериал "Чужие деньги" с Максимом Матвеевым в двух главных ролях выходит 15 мая
Премьера четырех первых эпизодов криминальной драмы по сценарию Сергея Минаева "Чужие деньги" состоится 15 мая сразу в двух в онлайн-кинотеатрах - Иви и START. Новые серии будут выходить на платформах по четвергам. Две главные роли в проекте исполнил Максим Матвеев.
В сериале также сыграли Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и другие.
Авторами сценария стали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Кресло режиссера-постановщика занял Игорь Твердохлебов.
По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя "дропа", как две капли воды похожего на самого Воронова, Юру Афанасьева (Максим Матвеев) - провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.
Теперь Афанасьеву придется занять чужое место - в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Стася Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур.
Удастся ли ему заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться при этом человеком?
Прямая речь
Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, авторы сценария:
Когда мы писали сериал, нас волновали две темы. Первая: что произойдет, если человек вдруг получит то, о чем давно мечтал - место в жизни, которое казалось ему несправедливо недоступным? Такая мысль, наверное, есть у каждого из нас. Но когда мы мечтаем о больших деньгах и возможностях, мы никогда не задумываемся, а справимся ли? Сумеем ли мы жить с этим выбором, не потеряв себя? А вторая тема - это Москва. А именно ее теневой слой, почти параллельная реальность, которую мы редко видим, но чувствуем. Это особый мир - мир серых денежных потоков, неучтенных миллиардов, мир обнала и крипотовалютных афер. Нам было интересно показать, кто обитает в этом мире, как он устроен, и чем может обернуться попытка туда заглянуть.
Игорь Твердохлебов, режиссер:
Наверное, самый серьезный вызов в работе над "Чужими деньгами" для меня - сцены с двойниками. Максим Матвеев играет двух героев, и, казалось бы, один актер - две роли, но это целое приключение! Мы с Максимом давно работаем вместе, это уже третий наш проект, и его профессионализм позволил нам придумывать мизансцены, реплики и жесты буквально на ходу. Он так точно знал своих персонажей, что самые сложные сцены получились удивительно легко - словно у него был невидимый двойник. Ну и, конечно, баланс жанров: удержать тон между криминалом, драмой и иронией - это отдельное искусство. Больше всего во время съемок мне запомнились сцены с Гошей Куценко. Гоша - это энергия, это эмоциональная бомба. Он так глубоко проживал своего героя, что каждый дубль становился маленьким откровением. Но и весь наш актерский ансамбль - это команда мечты. Филипп Янковский привнес в проект аристократическую сдержанность и харизму, Стася Милославская - невероятную искренность и глубину, а Линда Лапиньш - особый шарм и характер. Каждый из них добавил в историю свои уникальные оттенки, что делает ее многогранной и живой. Поэтому на экране зрителя ждет не просто история о подмене. Это сериал о соблазнах и выборе, о том, как легко можно потерять себя, погнавшись за чужой мечтой. Мы говорим о мире денег, власти, криптовалюты и теневых схем, но делаем это простым, захватывающим языком. И это десять серий, которые не отпустят до самого финала.