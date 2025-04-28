Мишустин высказался о фильмах времен Великой Отечественной

Киноленты, снятые в Великую Отечественную войну, не могли оставить равнодушным никого из современников и до сих пор вызывают живой отклик. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы.

"Хотя подобные ленты делались в тяжелейших условиях, испытания не смогли остановить талантливых режиссеров и сценаристов, операторов. Созданные ими образы и запечатленные события никого не оставили равнодушными. И по-прежнему вызывают интерес у наших современников. У всех, кто хочет больше узнать о героях тех лет", - подчеркнул он.

Мишустин отметил, что деятели культуры через творчество вдохновляли бойцов, противостояли нацистской пропаганде. Актеры, певцы, музыканты выезжали с выступлениями в военно-полевые лагеря. Возник жанр "Концерт фронту": отснятые на пленку народные песни, отрывки из опер и стихотворения в исполнении любимых артистов помогали укрепить боевой дух. Было выпущено двенадцать "Боевых киносборников", главными героями которых становились не только солдаты, но и популярные персонажи советского экрана довоенного времени.

"Не прекращалась работа и над полнометражными, в том числе неигровыми картинами, отличавшимися глубиной смысла. Многие из них затем вошли в историю нашего и зарубежного кинематографа. Так, первым советским фильмом, удостоенным "Оскара" еще в 1943 году, стала документальная картина "Разгром немецких войск под Москвой". Признание он получил в самый разгар боевых действий", - указал Мишустин.

Система управления

Глава кабмина напомнил и о других задачах, которые приходилось решать советскому руководству в военные годы.

"В июне 1941 года был определен порядок вывоза и размещения людей и имущества из прифронтовых регионов. В два этапа на восток и юг переброшены более 2,5 тыс. предприятий и около 20 млн человек. Это уникальная стратегическая операция. Никто в мире ничего подобного ранее не делал", - подчеркнул он.

Заводы разместили на Урале, в Западной и Восточной Сибири, Средней Азии и Казахстане, Поволжье. Туда же переехали рабочие и специалисты, что позволило не потерять технологическую целостность производств. И в короткие сроки наладить выпуск продукции, в которой нуждался фронт, перезапустить экономику.

"Именно в военные годы произошла серьезная, как бы сейчас сказали, дебюрократизация системы управления. Ее отличало четкое распределение ответственности, которое при этом оставляло пространство для инициативы и маневра", - отметил Мишустин.

Одним из ключевых центров принятия решений стал Государственный комитет обороны. По его распоряжению на прифронтовых территориях создавались областные и городские комитеты. Они занимались формированием ополчения и строительством оборонительных сооружений, ремонтом боевой техники, а затем и восстановлением мирной жизни. Процедуры согласования вопросов снабжения армии, организации новых производств были максимально упрощены.

"Удалось наладить и бесперебойно действующую систему оперативного доведения решений до исполнителей на местах. Руководители того времени использовали такие инструменты, как планирование, приоритизация, системность и лучшие практики. Этот подход в перспективе помог и надежно укрыть нашу страну ядерным щитом", - резюмировал он.

Успехи в медицине

Отдельно Мишустин напомнил о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны.

"Только представьте условия, в которых им приходилось работать. Современных лекарств, перевязочных материалов, оборудования - ничего этого пока не существовало. А нужно было помочь бойцам быстрее восстанавливаться и возвращаться в строй. Минимизировать осложнения", - рассказал он.

Главной проблемой тогда стали инфекции, занесенные из-за ранений. С ними боролись в том числе способами, которые сейчас считаются устаревшими: это, например, травы, отвары и даже мышьяк, ртуть.

"Еще в 1928 году британец Александр Флеминг открыл пенициллин, за что впоследствии получил Нобелевскую премию. Однако зарубежные коллеги не спешили делиться своими достижениями. И советским медикам пришлось разрабатывать антибиотики с нуля. Подчеркну, не в мирное время, а в условиях войны. Когда от их умений, талантов зависели жизни бойцов", - описал ситуацию Мишустин.

Такая задача была поставлена микробиологу Зинаиде Ермольевой. Она и ее команда уже в 1943 году провели испытания нового лекарства. Это был пенициллин-крустозин - он и стал применяться на фронте.

"По отдельным данным, благодаря ему смертность от ран и инфекций в Красной армии снизилась на 80%", - сказал премьер.

Помимо антибиотиков создавались и другие препараты - противовоспалительные, антисептики. Они применялись для лечения таких заболеваний, как дизентерия, холера и брюшной тиф.