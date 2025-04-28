Во втором эпизоде нового сезона «Черного зеркала» героиня сталкивается с странной ситуацией: она уверена, что сеть фастфуда называется Барнис. Однако все вокруг утверждают, что правильное название – Бернис, заставляя ее сомневаться в собственной памяти и реальности.

На этом создатели не остановились. Netflix снял разные версии эпизода: в одной сеть действительно называлась «Барнис», в другой – «Бернис». Причем зрители случайным образом получали разные варианты серии.

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В результате в интернете начались горячие споры – кто-то был уверен в одной версии, кто-то в другой. Так шоу буквально воспроизвело эффект Манделы в реальной жизни, позволив зрителям на себе почувствовать, каково это – сомневаться в воспоминаниях.

Подробнее об этом об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.