Каким получился фильм «Легенды наших предков»

Новый фильм уральского режиссера Ивана Соснина "Легенды наших предков" - небезуспешная попытка соединить семейную драму с этнографическим антуражем, древние народные мифы - с современным мегаполисом.

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Интересно, как активизировались в последнее время поиски художников в этом направлении: только что петербургский фестиваль Dance Open прямо на открытии показал премьеру Урал Балета "Каменный цветок" Прокофьева - интересный опыт создания некоей уральской мультивселенной, самоидентификации населяющих "опорный край" народов с их уходящими в седую старину легендами.

Фильм Соснина вместо прижившихся на экранах Бабы Яги с Кащеем и Водяным обогащает наши фольклорные познания куда более экзотичными персонажами - владыкой леса Нюлэсмуртом, разочарованной жизнью Шишигой из уральских болот. В фильме говорят на языке коми, небоскребы Екатеринбурга сменяются сельскими пейзажами Удмуртии и народные игрищами манси, - иногда фильм начинает походить на документалистику географических телеканалов, ничуть этого не стесняясь: благая идея важнее.

Сюжет интригует. Журналиста Антона (Александр Яценко), изучающего древние народные сказания, начинает преследовать косматое чудище Нюлэсмурт, видимое только ему, отчего свидетели подозревают, что он свихнулся. Откликнувшись на уговоры лесного духа спасти его сородичей от забвения, герой едет в далекие края, прихватив с собой дочку - двенадцатилетнюю Миру, прибывшую из Москвы провести каникулы с отцом. Там они познают местные обычаи и верования, заодно выяснив сложные отношения в распавшемся семействе. Эти две линии - семейная и этнографическая - будут развиваться параллельно, приходя к общему благорасположению.

Хотя нет, "развиваться" - здесь не то слово. Если обиженная на неверного отца девочка Мира не только начнет видеть и понимать местных духов, но и найдет новые тропинки к отцовскому сердцу, то все функции этих духов в фильме исчерпываются самим фактом их явления перед нами. Нюлэсмурт, некая помесь человека с мамонтом, будет просить о помощи - в этой роли Антон Кузнецов. Шишига (колоритная Наталья Павленкова) - вариант болотной русалки, мечтающей почувствовать себя женщиной, будет оттаивать от хлада блат в теплой ванне с шампунем. И, наконец, долговязый хозяин Приполярного Урала Нёр-Ойка в образе древнегреческой мраморной статуи будет являться героям с не вполне ясными намерениями (Юрий Колокольников). Образы эти созданы нейросетями, но всем троим не придуманы функции, и актеры просто резвятся, как на детском утреннике, в необычных затейливых костюмах, явно ничего не зная о судьбах, роде деятельности и даже характерах своих персонажей - чем они там заняты, в легендах древнего Урала. Интересней других, пожалуй, только Шишига, осознающая, как безнадежно она застряла в своих болотах в то время, как мир ушел вперед, успев изобрести шампунь.

Те же проблемы и с центральным героем - журналистом Антоном. Говорят, что у него даже есть премия "Золотое перо", но этот вздорный нервический субъект ничем не выдает репортерских талантов. Зато легко и жестоко врет, рекомендуясь страдающей беспамятством старушке ее сыном, которого она давно ждет. За что справедливо получает нагоняй от собственной дочки, но репутация героя в наших глазах уже так подмочена, что сочувствовать ему становится невозможно.

В чем, на мой взгляд, главная проблема фильма? Стартовая затея прекрасна: открыть России сокровища фольклора ее глубинных народов, открыть для кино живописные локации Урала. По-прежнему с режиссером его фирменный подход к материалу - доброта и улыбчивость. Прекрасен выбор натуры, великолепно работает музыка Арсна Бадерхана, выдержанная в духе диснеевских саундтреков. Из аннотации к фильму следует, что сценаристами (Елена Ханова, Мария Орлова, Иван Соснин) проделана серьезная исследовательская работа по изучению малоизвестных быличек, авторы углублялись в природу уральских фольклорных образов. Но новых Бажовых из них не вышло - сказовые персонажи только присутствуют в фильме, герои быличек остались экзотическими масками, они пассивны. И единственное, что в этом road movie движется, - это семейные неурядицы героя, его отношения с дочкой, ее оттаивание и постижение новых истин об отце. Нельзя не отдать должное 14-летней актрисе Александре Бабаскиной - она-то и ведет всю эту тему, делая ее и серьезной, и глубокой. Александр Яценко ей только аккомпанирует - актер, как всегда, органичен, но ему не хватает в роли психологических обоснований и того самого развития, в его герое не чувствуется личность.

Фильм делали талантливые люди, они затронули новую перспективную тему, но разработать ее в виде увлекательного сюжета с персонажами не только колоритными, но и действенными не хватило воли, фантазии и, кажется, времени. Отсюда приблизительность, неотшлифованность его фактуры.

Кино выходит в прокат 1 мая.