Вышел трейлер криминальной драмы «Чужие деньги» — премьера сериала 15 мая

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил трейлер сериала «Чужие деньги» в жанре криминальной драмы. Премьера шоу намечена на 15 мая.

Драма «Чужие деньги» обзавелась трейлером
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Сюжет рассказывает о том, как босс криптомафии находит себе двойника для защиты. Однако дело принимает неожиданный оборот — сам бизнесмен погибает, а неудачника из провинции принимают за настоящего босса. Теперь двойнику предстоит примерить на себя новую роль уже полноценно.

Видео доступно в группе «Иви». Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру «Иви».

Главную роль сыграл Максим Матвеев. В актёрский состав также вошли Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Стася Милославская и другие.

Фильмы и сериалы
Линда Лапиньш
Стася Милославская
Филипп Янковский
Гоша Куценко
Максим Матвеев