Бэтмобиль из фильма 1989 года продают на аукционе

На аукционе Mecum выставили копию Бэтмобиля, который можно было увидеть в супергеройском фильме 1989 года.

© Чемпионат.com

Конкретно этот экземпляр не участвовал в съёмках «Бэтмена», но выполнен по лицензии Warner Bros. и появлялся на большом количестве выставок, посвящённых супергеройской тематике. Продавец планирует получить за автомобиль от $ 220 тыс. до $ 260 тыс. (примерно 18–21 млн рублей).

Бэтмобиль создан на базе Chevrolet Impala с двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Внутри создатели разместили большое количество разных кнопок и тумблеров, чтобы лучше передать большой функционал супермашины Бэтмена.