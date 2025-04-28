Вышел трейлер сериала по книге Бутиной "Тюремный дневник" о заключении в США

Российская Газетаиещё 1

14 мая онлайн-кинотеатр Okko запускает многосерийный триллер "Тюремный дневник" (18+), основанный на одноимённой книге Марии Бутиной - россиянки, которая провела 467 дней в американской тюрьме по обвинению в работе иностранным агентом.

Вышел трейлер сериала «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной
© Российская Газета

Главную героиню сериала зовут Мария Жукова, её играет Мария Лопатина. Девушку приглашают учиться в США. Там она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав расследование, Жукова выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Получив доказательства, она не успевает покинуть США, и Марию арестовывают. В тюрьме она подвергаются чудовищному давлению, пыткам и допросам. От Марии требуют остаться в США и осудить Родину.

В ролях: Мария Лопатина, Макар Запорожский, Иван Федорук, Юрий Батурин, Александр Дьяченко, Екатерина Зорина, Полина Сидихина, Максим Дахненко, Роман Агеев, Дмитрий Лавров, Игорь Ботвин, Дмитрий Сутырин, Елизавета Мартинес и другие.

Съёмки велись Москве и Санкт-Петербурге, в том числе - в известном изоляторе "Кресты".

Так как в американской тюрьме многие заключённые были представителями других стран, в сериале играют актёры с Ближнего Востока, из Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Фильмы и сериалы
Крест
Игорь Ботвин
Мария Бутина
Иван Федорук
Екатерина Зорина
Дмитрий Сутырин
Максим Дахненко
Елизавета Мартинес
Роман Агеев
Мария Лопатина
Макар Запорожский
Полина Сидихина
Мария Жукова
Дмитрий Лавров
Юрий Батурин
Александр Дьяченко