Вышел трейлер сериала «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной

14 мая онлайн-кинотеатр Okko запускает многосерийный триллер "Тюремный дневник" (18+), основанный на одноимённой книге Марии Бутиной - россиянки, которая провела 467 дней в американской тюрьме по обвинению в работе иностранным агентом.

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Главную героиню сериала зовут Мария Жукова, её играет Мария Лопатина. Девушку приглашают учиться в США. Там она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав расследование, Жукова выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Получив доказательства, она не успевает покинуть США, и Марию арестовывают. В тюрьме она подвергаются чудовищному давлению, пыткам и допросам. От Марии требуют остаться в США и осудить Родину.

В ролях: Мария Лопатина, Макар Запорожский, Иван Федорук, Юрий Батурин, Александр Дьяченко, Екатерина Зорина, Полина Сидихина, Максим Дахненко, Роман Агеев, Дмитрий Лавров, Игорь Ботвин, Дмитрий Сутырин, Елизавета Мартинес и другие.

Съёмки велись Москве и Санкт-Петербурге, в том числе - в известном изоляторе "Кресты".

Так как в американской тюрьме многие заключённые были представителями других стран, в сериале играют актёры с Ближнего Востока, из Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.