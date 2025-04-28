Почему военный фильм «Почтарь» не выстрелил в прокате

Военная картина «Почтарь» с Александром Петровым может собрать в прокате до 30 миллионов рублей, а фильм «Каруза» для семейной аудитории скорее всего не освоит даже такую кассу, заявил НСН Роман Исаев.

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С 24 апреля в российском прокате появилось сразу два фильма, сюжет которых разворачивается в период Великой Отечественной войны, однако проекты оказались недостаточно масштабными, чтобы заинтересовать широкую аудиторию, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Драма Андрея Разенкова «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли в первые выходные проката заработала 7,2 миллиона рублей. Действие фильма разворачивается в мае 1943 года в маленьком городке в тылу. Местный почтальон однажды не смог вручить похоронку, и вместо нее написал «письмо с фронта». С тех пор он заменял похоронки письмами, и никто до определенного момента не догадывался об обмане. Исаев предположил, что проект представил аудитории слишком локальную историю.

«Сейчас зрители морально готовы к просмотру военных картин, особенно учитывая общественную повестку накануне праздника Дня Победы. "Почтарь" - трогательная, щемящая и берущая за душу, но локальная история. Широкому зрителю представленной сюжетной линии оказалась недостаточно, чтобы сорваться и пойти в кинотеатр, это все-таки камерная история, а не большой фильм про войну», - сказал он.

Также с 24 апреля в кинотеатрах представлен военный драматический фильм «Каруза» со Светланой Ивановой и Иваном Колесниковым. По сюжету в семье Васильевых в 1939 году появляется собака по кличке Карузо. Когда с началом Великой Отечественной войны в дом приходит голод, пес отправляется за добычей через минное поле, чтобы спасти своих хозяев. По итогу первой недели проката проект смог заработать только 4,7 миллиона рублей. Как отметил собеседник НСН, картине не хватило рекламы.

«Думаю, "Каруза" соберет примерно столько же, сколько у нее уже есть, на этом все закончится. Фильм выходил в прокат от очень небольшого дистрибьютора с минимальной рекламной поддержкой. Сюжет фильма тоже очень локальный. У обоих релизов нет масштаба в сюжете и рекламной кампании, значительных денег у них не будет. При этом замечу, что "Почтарь" при хорошем "сарафане" еще соберет. Одной лентой "В списках не значился" репертуар кинотеатров наполнить невозможно, нужно разнообразие. Кто-то захочет посмотреть камерную драму, возможно, "Почтарь" увеличит свои текущие показатели в три-четыре раза», - пояснил он.

С 1 мая в прокат также выходит фильм «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым. Как заявила «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская, в период предстоящих майских праздников кинотеатры возлагают надежду лишь на эту ленту.