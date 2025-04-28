Памела Андерсон и Дакота Фаннинг сыграют в комедийной драме «Альма»

После успеха фильма «Шоугёрл» Памела Андерсон сыграет одну из главных ролей в ещё одном фильме — новой комедийной драме писательницы и режиссёра Салли Поттер.

© Кадр из фильма

В актёрский состав предстоящей картины также вошли Дакота Фаннинг («Однажды в Голливуде»), Линдси Дункан («Бёрдмэн», «Одарённая»), Аринзе Кин («Фантастические твари и где они обитают») и другие.

Съёмки ленты должны начаться в сентябре 2025 года в Англии. Сейчас компания Bankside Films, владеющая правами на показ «Альмы», готовится представить проект на Каннском кинофестивале — он пройдёт с 13 по 24 мая и традиционно порадует гостей несколькими яркими премьерами.