Продюсер «Чебурашки» рассказал о конкуренции с «Буратино» и «Простоквашино»

Продюсер "Чебурашки" рассказал, как 1 января 2026 года его новый фильм будет конкурировать в прокате с "Буратино" и "Простоквашино".

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1 января 2026 года в прокат выходят сразу три потенциальных детских блокбастера: фильмы "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино". Разумеется, в СМИ и соцсетях уже не раз возникали обсуждения по этому поводу. Тем более если идти на три фильма всей семьей, это ударит по карману.

Группа продюсеров недавно создала новый Telegram-канал, и на вопрос про грядущую новогоднюю битву фильмов ответил один из продюсеров фильма "Чебурашка" Эдуард Илоян. Приводим его ответ.

Мнение

Эдуард Илоян: Заходят как-то в кинобар Чебурашка, Буратино и Кот Матроскин… Я думаю, все понимают, что нет готового плана "новогодней битвы". Каждый раз это новый вызов, новый подход и новое конкурентное окружение… Мы постоянно набираемся опыта, следим за рынком и за работой коллег, которая позволяет нам становиться лучше. Чтобы выиграть в новогодней битве, нужно снять отличное кино, широко его расписать через дистрибьюторов и правильно смаркетировать.

А что касается выигрыша, мы уже не раз говорили, что в конечном итоге всегда выигрывает зритель. Пока мы "сражаемся", у зрителя появляется большой выбор качественного кино, придя на которое он поддерживает прокат и индустрию как таковые.

Но в этот Новый год будет жарко! Победит сильнейший!

И, кстати, я не согласен, что хорошее семейное кино выходит только в новогодний период. В течение года в прокате появляются очень много достойных и качественных фильмов для аудитории 6+.