Фильм «Торнадо» с Тимом Ротом и Джеком Лауденом выйдет в России

Локализованный трейлер и новую дату российской премьеры фильма «Торнадо» (Tornado) обнародовала 28 апреля 2025 года кинокомпания «Парадиз». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в вестерне режиссера Джона Маклина исполнили Тим Рот, Джек Лауден, Такэхиро Хира и Мицуки Кимура, а также снялись Рори Макканн, Иэн Ханмор, Алекс Маккуин, Дэми Мич, Джек Моррис и другие.

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Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы девушка по имени Торнадо (Кимура) жаждет возмездия за смерть отца (Хира), - сообщается в синопсисе. - Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.

В российский прокат «Торнадо» выйдет 12 июня.