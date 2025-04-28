Почему Безруков согласился бесплатно озвучить мультфильм «Ай да Пушкин!»

Рисованный мультфильм изначально понравился детям Безрукова, художник показал Пушкина и великим, и наивным, при этом с поэтом общаются мистические прообразы его друзей: мышка, кошка и собака, сказала в эфире НСН Екатерина Гаврюшкина.

© Постер

Режиссер и сценарист мультфильма «Ай да Пушкин!» Екатерина Гаврюшкина в интервью НСН раскрыла анимационные секреты этой картины и объяснила, почему Сергей Безруков согласился бесплатно его озвучить.

Премьера в российских кинотеатрах полнометражного мультфильма «Ай да Пушкин!» состоялась 24 апреля. Великого поэта озвучивает Сергей Безруков. Гаврюшкина рассказала, как родилась идея мультфильма.

«Мы раньше жили в столице, потом переехали в деревню и, проживая более 10 лет в Пушкинских горах, мы познакомились с этим местом уже не как туристы, а как местные жители. Мы столкнулись с тем, что здесь чувствуется поэт: новое познание себя, природы и всего того, что его здесь окружало. Здесь есть много людей, которые почитают поэта, мы познакомились с художником Игорем Шаймардановым, который еще с 1999 года начал рисовать Пушкина таким, как он представлен в мультике. Он умеет рисовать его таким образом, что он одновременно и наивный, и великий, нарисовать его и в бане, и на рыбалке. Его картины очень востребованы и многими любимы, а теперь художник предложил поработать с его героем в мультипликации», - отметила режиссер.

По ее словам, мультфильм очень понравился детям Безрукова, поэтому актер сам предложил сделать его озвучку.

«Было мероприятие в Пушкинских горах, там была встреча с Безруковым и этот мультик очень понравился детям актера. После этого Безруков сам предложил прочитать эти стихи, которые читал до него продюсер. Поскольку наш бюджет был достаточно ограничен и мы не могли привлекать знаменитых артистов, получилось, что запись была сделана благотворительно. Тогда Безруков предложил озвучить эту историю целиком, а сейчас мы уже работаем над продолжением этого проекта и он по-прежнему будет его озвучивать», - рассказала Гаврюшкина.

Она также объяснила, почему мультфильм снят в формате 2D, предположив, что посмотреть картину захотят и фанаты японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

«Это рисованный мультик в формате 2D. Он выбран специально, чтобы показать Пушкина не в трехмерном изображении, а оставить лиричность, поэтичность и акварельность. При этом в фильме Пушкин не говорит, весь смысл истории отображает музыка. Вячеслав Круглик написал потрясающую авторскую музыку, с помощью которой разговаривают все герои. Пушкин также общается с обычными героями деревенской жизни: это кот, собака и мышка. Эти герои являются некими мистическими прообразами друзей поэта, при этом помимо биографических фактов в картине есть доля фантазии и выдумки. Поклонников Миядзаки мы тоже ждем, потому что, если люди любят рисованные мультики, то в любом виде – от советских мультфильмов до комиксов. Вообще рисованная техника придает особую живость, уже в линии считывается характер героя, что сложно передать в других техниках», - заключила собеседница НСН.

Кинорежиссер Константин Еронин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как Сергей Безруков, Никита Кологривый и Виктор Сухоруков согласились бесплатно сняться в его фильме «Искупление», премьера которого состоялась на Московском международном кинофестивале (ММКФ).