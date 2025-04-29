В «Союзмультфильме» оценили одновременный выход двух сказок

В "Союзмультфильме" оценили одновременный выход "Чебурашки 2" и "Простоквашино"
Сегодня, в связи с выходом трейлера полнометражного фильма "Простоквашино", начали обсуждать одновременный выход в прокат 1 января 2026 трех крупных сказок: фильмов "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино".
"РГ" уже привела точку зрения на конкуренцию в прокате продюсера Эдуарда Илояна. По нашей просьбе ситуацию также прокомментировала продюсер и "Чебурашки", и "Простоквашино", председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева:
«"Чебурашка" и "Простоквашино" - это действительно две самые любимые отечественным зрителем сказочные вселенные. Авторами созданы уютные миры с харизматичными и любимыми героями, а именно этого и хочется многим зрителям в праздники - сказки, волшебства, добрых эмоций. И тот, и другой фильм обладают очень высоким потенциалом для того, чтобы возглавить новогодние чарты, занять первые две строчки, и мы на киностудии "Союзмультфильм", которая выступает сопродюсером обоих лент, искренне рады этому. Очень здорово видеть, как герои, которые были популярны десятки лет назад, возвращаются на экраны и обретают любовь новых поколений зрителей. Безусловно, успешные проекты с кинопроизводителями укрепляют статус "Союзмультфильма", а также актуальность его анимационных образов, способствуют дальнейшему росту и развитию компании. В то же время одним из стратегических направлений "Союзмультфильма" является собственное производство игрового кино, которое мы планируем начать в ближайшие три года первым фильмом вселенной, созданной Сергеем Лукьяненко, "Орден Алой звезды"».