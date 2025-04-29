В «Союзмультфильме» оценили одновременный выход двух сказок

Сегодня, в связи с выходом трейлера полнометражного фильма "Простоквашино", начали обсуждать одновременный выход в прокат 1 января 2026 трех крупных сказок: фильмов "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино".

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"РГ" уже привела точку зрения на конкуренцию в прокате продюсера Эдуарда Илояна. По нашей просьбе ситуацию также прокомментировала продюсер и "Чебурашки", и "Простоквашино", председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева: