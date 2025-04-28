Франсуа Озон экранизирует «Постороннего» Камю

Франсуа Озон («Восемь женщин», «Бассейн») снимает экранизацию роман Альбера Камю «Посторонний». Как сообщает Screen Daily, права на международную продажу фильма приобрела французская кинокомпания Gaumont.

Бенжамен Вуазен (звезда фильма Озона «Лето’85») сыграет главного героя Мерсо - француза, живущего в Алжире 1930-х годов, чья апатия и безразличие к окружающему миру достигают кульминации в хладнокровном убийстве и суде, который исследует как преступление, так и его характер. В «Постороннем» снимутся еще двое актеров, ранее работавших с Озоном - Ребекка Мардер («Мое преступление») и Пьер Лоттен («Что случилось осенью»), а также Сванн Арло («Анатомия падения») и Дени Лаван («Серебряные коньки»). Фильм в настоящее время снимается в Марокко и должен выйти на экраны в 2026 году.

Опубликованный в 1942 году «Посторонний» — первый роман Камю и одна из самых популярных книг во французской литературе. Он был переведен примерно на 75 языков и исследует такие темы, как человеческая жестокость, экзистенциализм и постколониализм.

Темы в книге вряд ли могли быть более актуальными: эмоционально отсутствующий герой, оторванный от мира, противостоящий нашей смертности, поиски смысла человеком во все более отчуждающем мире, — говорит Франсуа Озон. - Адаптация истории для экрана показалась мне отличным способом отразить экзистенциальные и социальные вопросы, поднятые Камю, и в то же время привлечь современную аудиторию. Необходимо будет стилистически стремиться к форме абстракции, странности и дистанцирования, сосредоточившись на деталях, вставках, взглядах и крупных планах объектов, чтобы мы могли лучше понять восприятие мира Мерсо. Мы будем работать с цветом, как если бы он был черно-белым, используя яркие, экспрессионистские контрасты, чтобы придать фильму вневременное, классическое измерение.

Gaumont представит фильм потенциальным покупателям на предстоящем Каннском кинофестивале.