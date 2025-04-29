Зрители назвали пять главных фильмов о Победе для подростков

Фильм Сергея Бондарчука "Судьба человека" и "Балладу о солдате" Григория Чухрая необходимо показывать подросткам в преддверии 9 Мая. Это следует из результатов опроса телеканала "Патриот" и Российского общества "Знание", которые есть в распоряжении ТАСС.

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Интернет-опрос проводился с 15 по 20 апреля, в нем принял участие 2 241 респондент. Зрителям предлагалось проголосовать за кинофильмы из первичного списка Минпросвещения РФ, рекомендованных старшеклассникам для просмотра после уроков. Согласно результатам опроса, первое место среди рекомендаций заняла картина "Судьба человека" Сергея Бондарчука - за этот фильм проголосовали 55% опрошенных. На втором месте картина Григория Чухрая "Баллада о солдате", ей отдали предпочтение 49% респондентов.

«Легендарную картину Михаила Калатозова "Летят журавли" рекомендуют к показу 42,2% опрошенных. Фильм создан по пьесе Виктора Розова "Вечно живые", написанной в 1943 году. <…> Киноэпопею Юрия Озерова "Освобождение" (1968-1971) рекомендуют к показу 36% опрошенных. Это один из самых масштабных фильмов о Великой Отечественной войне. Пять частей картины охватывают основные этапы - от Курской битвы до взятия Рейхстага», — указано в результатах исследования.

Замыкает пятерку лидеров картина "Живые и мертвые" Александра Столпера по одноименной трилогии Константина Симонова. За эту картину проголосовали 34% опрошенных. Как уточнили в пресс-службе телеканала, все киноленты можно будет посмотреть в эфире. "В частности, картина "Судьба человека" - в эфире 29 апреля, "Летят журавли" - 7 мая, "Освобождение" и "Живые и мертвые" будут показаны на телеканале 10 и 11 мая, соответственно, а "Балладу о солдате" телеканал покажет 17 мая", - сообщили в компании.