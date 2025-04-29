Почему вам стоит посмотреть блокбастер «Грешники»

В российских кинотеатрах появились «Грешники» Райана Куглера — пока что главная сенсация года, самый кассовый за шесть лет оригинальный фильм в мировом прокате, который и зрители, и критики вовсю объявляют современной классикой. «Лента.ру» рассказывает, почему этот хоррор о столкновении чернокожих гангстеров и блюзменов с ирландскими вампирами на американском юге 1930-х действительно стоит увидеть.

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Братья Элиас и Элайджа Мур (обоих играет Майкл Б. Джордан) сперва отслужили как надо в окопах Первой мировой, а затем — на посылках у Аль Капоне. На гангстерской работе они прославились под кличками Дым и Пепел, которых боятся далеко за пределами Чикаго. Сами же Муры осенью 1932-го предпочитают вернуться в родной штат Миссисипи, чтобы осуществить мечту и открыть собственный джук-джойнт — небольшой блюзовый клуб для местного (то есть преимущественно чернокожего) населения.

Дата выхода: 26 апреля.

26 апреля. Страна: США.

США. Продолжительность: 2 часа 17 минут.

2 часа 17 минут. Режиссер: Райан Куглер.

Райан Куглер. В ролях: Майкл Б. Джордан, Джек О’Коннелл, Майлз Кэтон, Делрой Линдо, Сол Уильямс, Хейли Стайнфилд.

Клубу нужно помещение — и вот братья покупают у бывшего куклуксклановца здание лесопилки и везут с собой из Чикаго тонны алкоголя. От приезда до открытия проходит меньше суток — деньги и связи решают любые проблемы. Звездой вечеринки становится кузен Дыма и Пепла Сэмми (Майлз Кэтон) — влюбленный в блюз сын местного проповедника. Вот только его гитара и голос не только рвут границы времени и пространства, но и привлекают внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира Реммика (Джек О’Коннелл). Ради того чтобы насильно подарить Сэмми вечную жизнь, Реммик готов устроить бойню. Бывшим боевикам Капоне есть чем ответить.

Затея братьев Мур за сутки открыть бар выглядит фантастикой, но не меньшей, чем путь режиссера «Грешников» Райана Куглера. Самым коммерчески успешным постановщиком-афроамериканцем он стал всего за пять лет и три фильма. Первым была основанная на реальной трагедии «Станция "Фрутвейл"», вторым — «Крид», эффектно обновивший канон легендарного «Рокки». Наконец, третьей работой Куглера стала «Черная пантера» — сделавшая его одной из самых востребованных фигур современного Голливуда. Пошатнуть репутацию Райана не смог даже сиквел «Пантеры», снятый после безвременной кончины Чедвика Боузмена — то есть фактически без главного героя. Этот фильм не был так же успешен, как первый, однако все отдали должное добросовестности Куглера. Вполне естественно, что именно в этой точке режиссер решил взять творческий отпуск и на некоторое время покинуть киновселенную Marvel.

На Warner Bros. Куглеру выдали карт-бланш: бюджет в сто миллионов долларов, авторский контроль на всех уровнях от сценария до монтажа и возможность снимать на семидесятимиллиметровую пленку Panavision.

Взамен студия получила фильм, который с точки зрения оценок критиков и зрителей (98 процентов и 97 процентов соответственно на Rotten Tomatoes) уже признан самым успешным в нынешнем десятилетии. На фоне провалов авторских блокбастеров типа «Микки 17» этот результат особенно ценен.

Улучив возможность для полноценного авторского высказывания, Куглер не стал отказываться от навыков, приобретенных на «Криде» и «Черной пантере». «Грешники» — это тоже кино, способное говорить на одном языке с миллионами зрителей по разные стороны Атлантики. Секрет такой универсальной доходчивости тот же, что и всегда — «показывай, а не рассказывай». Уже в увертюре «Грешники» обещают зрителю оккультные ритуалы и мистические прорывы сквозь время и пространство — и не обманывают ожиданий. Зрителю всегда приятна забота, так что Куглер делает все, чтобы никому не было скучно.

Актером-талисманом режиссера еще с его первого фильма служит Майкл Б. Джордан, в котором сочетаются непредсказуемость, умение быть убедительно опасным и феноменальное, всепобеждающее обаяние.

В «Грешниках» эти качества буквально удвоены: двое Джорданов служат надежными проводниками в манящий и колючий мир провинциальной Америки тридцатых. Ковбойские панорамы и парочка гангстеров в центре сюжета — уже серьезная заявка на успех, однако Куглер действует наверняка и усиливает свой рецепт вампирской угрозой. Бессмертные кровососы, как известно, могут в символическом смысле олицетворять что угодно, так что Куглер использует образ на полную, не ограничиваясь очевидными рифмами с тяготами эпохи расовой сегрегации. Наконец, ключевой, важнейший элемент «Грешников» — музыка. Блюз как таковой — настоящий герой здешнего сюжета, у которого есть своя драматургическая арка. Однако «Грешники» — это не фильм о музыке, а прежде всего музыкальный фильм.

Постоянный соавтор Куглера, композитор Людвиг Йоранссон, создал для «Грешников» фантастическую партитуру, которая то прячется в саунд-дизайн, то вспыхивает шаманским пламенем. Музыка не просто пронизывает фильм, она будто бы создает его, заставляя героев то и дело ловить ритм и попадать в такт. В известном смысле это мюзикл, сделанный с безупречным пониманием жанра: в лучших его образцах поют не потому, что надо, а потому что иначе невозможно. В «Грешниках» поют не очень много, но всегда к месту и всерьез — неслучайно на роль Сэмми Мура Куглер позвал настоящего начинающего музыканта Майлза Кэтона, это его кинодебют. Другие актеры-музыканты в «Грешниках» — Хейли Стайнфелд и Сол Уильямс, от которых режиссеру, по-видимому, понадобилось не пение, а природная музыкальность. В какой-то момент в важной роли появляется и живая легенда блюза, 88-летний Бадди Гай — его в фильме режиссера «Черной пантеры» уговорили сняться внуки.

Музыкальная насыщенность не только дарит «Грешникам» два самых эффектных эпизода, но и помогает режиссеру избегать банальностей. Синтезированный Куглером жанр плохо поддается определению и позволяет быть увереннее на сюжетных поворотах и свободнее в расстановке акцентов. Вернее всего будет назвать «Грешников» современной киносказкой для взрослых — в духе, скажем, «О смерти, о любви» с Рупертом Эвереттом.

Обвинительные сравнения «Грешников» с «От заката до рассвета» имеют право на существование, но верить им стоит, только если не боитесь испортить себе удовольствие от просмотра. Вампирский балаган Родригеса и Тарантино мало того что устарел, так еще и схож с фильмом Куглера разве что в самом грубом приближении.

Кстати, в «Грешниках» сразу две сцены после титров, но в этом видится не клеймо комиксов Marvel, а блюзовая преемственность — лучшие образцы этого стиля тоже умеют казаться бесконечными, заполняющими пространство во всех доступных измерениях.

Занятно, что из всех фильмов Куглера «Грешники» больше всего похожи именно на любимую критиками «Станцию "Фрутвейл"». В частности, в обеих картинах в качестве пролога выступает одна из финальных сцен. Технически это придает «Грешникам» энергию, толчок, ускоряющий неизбежную описательность экспозиции. В то же время формальный прием позволяет этому кино выйти из берегов, стать осязаемо одушевленным. Так пульс «Грешников» ускоряется, замедляется, нарастает, подчиняет, чтобы остаться со своим зрителем после финальных титров и взять обещание вернуться.