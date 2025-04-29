Кто станет главным злодеем шестого сезона «Леди Баг и Супер-Кота»

Этой тайне недолго суждено было оставаться тайной, по крайней мере для зрителей: в новой серии французского проекта «Леди Баг и Супер-Кот» наконец показали лицо основного злодея. Точнее, злодейки. Но обо всём по порядку, а главный спойлер смотрите в конце статьи. Если не боитесь его, конечно!

© кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Что там?

Эпизод «Каменный бык», седьмой по хронологии шестого сезона. Главными действующими лицами здесь выступают Иван и его отец, в прошлом — злодей Эль Торо. Грозный папа по-прежнему не желает покидать злодейский путь и наставляет сына помочь в совершении кражи, и не чего-нибудь, а самой оригинальной «Мона Лизы», и не откуда-нибудь, а из Лувра. Да-да, масштаб прямо такой большой, и планы — ого-го.

Тем временем Маринет и её одноклассники готовят музыкальный номер для поздравления мадам Буржуа, которая в данный момент занимает пост мэра Парижа. Для этого даже заново собирают группу «Банда котиков» — Луку подключают через Интернет аж из Бразилии! Не без проблем, правда, технические неполадки — классика в такие моменты. И пока ребята пытаются разобраться с проводами, Маринетт обнаруживает в старых вещах Адриана письмо от Габриэля Агреста сыну. Ох, что же покойный Монарх хотел сообщить своему ребёнку?..

Конечно же, это была исповедь, но Маринетт не рискнула отдавать послание его адресату, а обратилась в начале к Натали. А что злодей, кстати? «Каменным быком» и стал отец Ивана, ведь последний вообще не пришёл на место предполагаемого преступления. Разочарованный папа принял акуму и понёсся обращать парижан в быков, нацелившись на сына.

Главная идея этого эпизода, кстати, очень хороша и проговаривается в диалоге Ивана-Минотаврокса и Леди Баг. Парень очень переживает из-за того, что его отец — злодей, и не считает, что вправе носить звание супергероя. Маринетт напоминает ему, что мы не отвечаем за действия родителей, можем любить их и в то же время быть с ними несогласными. Полагаем, эта тема ещё не раз всплывёт в сериале, когда Адриан узнает правду о своём отце.

А что основной злодей сезона, спросите вы? Это раскрылось в самой последней сцене эпизода, когда конфликт с быками был благополучно исчерпан. Зрителям показали загадочный зал, не менее загадочный совет, а по центру стояла… Натали.

Живите теперь с этим! Следующий эпизод выйдет 30 апреля, а наши обзоры предыдущих и другие статьи о мультсериале можно посмотреть вот тут.