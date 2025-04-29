Когда может выйти четвертый сезон сериала «Медведь»

Дату премьеры четвёртого сезона сериала «Медведь» всё ещё не раскрыли. Шоураннер сезона Джоанн Кало на премьере «Громовержцев» рассказала, что шоу выйдет 15 июня.

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Вероятно, Джоанн раскрыла дату раньше времени, но информацию можно считать достоверной, поскольку Кало — шоураннер четвёртого сезона.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, второго — в июне 2023-го, а третий вышел в июне 2024-го.