Появился постер у второго сезона сериала «Фишер»

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил тизер-постер сериала "Фишер. Затмение" - продолжение успешного проекта 2023 года.

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Как и первый сезон, он будет основан на реальных событиях, но о каком маньяке пойдёт речь, пока не сообщается. Известно, что съёмочной группе потребовалась особая локация - "некий южный городок, где все еще чувствуется дух 1994 года". Съёмки проходили в Абхазии, а также в Москве и Московской области.

К своим ролям следователей вернутся Иван Янковский и Александр Яценко, им компанию составит Ирина Старшенбаум.

Также в ролях: Никита Худяков, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Степан Девонин, Алена Долголенко, Василий Копейкин.

Премьера - в мае.