Стартовали съемки драматического сериала «Красота»

Студия KIONFILM и «Кинокомпания братьев Андреасян» приступили к съёмкам драматического сериала «Красота». Сколько они продлятся, неизвестно.

© Чемпионат.com

Действие шоу развернётся в 19890 году. Директор дома культуры Вера организовывает первый конкурс красоты в стране, чтобы помочь молодым девушкам поверить в себя и открыть новые перспективы. Но через два года мечты рушатся: Союза больше нет, а вместе с ним – и денег. Чтобы сохранить конкурс, Вера с трудом находит новых спонсоров.

Фото со съёмок

© KION

© KION

© KION

© KION

© KION

Режиссёром проекта по сценарию Алексея Гравицкого выступает Сарик Андреасян. В актёрском составе задействованы Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин, Маргарита Дьяченкова, Александрина Олексюк и другие.

Премьера «Красоты» состоится в онлайн-кинотеатре KION.