Почему «Грешников» называют фильмом года

В «пиксаровском» мультфильме «Душа» про погибшего джазмена отец главного героя как-то вскользь, на бегу бросает, что джаз — это величайший вклад темнокожих в американскую культуру. В некотором смысле его фраза, конечно, соответствует действительности. Но вклад все-таки кажется вещью в основном добровольной — а в случае с людьми, что веками держались в рабстве (и до сих пор подвергаются притеснению), о добровольности говорить сложновато. Тем не менее американская культура и правда вряд ли бы обрела знакомый нам вид без джаза. И, разумеется, без блюза, музыки еще более древней — настолько, что семена ее вывозились с Африканского континента в трюмах.

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В конце титров «Души» выражается благодарность режиссеру Райану Куглеру. Тот периодически захаживал в офис Pixar, когда делал для другой «диснеевской» студии Marvel кинокомикс «Черная пантера», — и что-то советовал продюсеру Дане Мюррей и сценаристу Кемпу Пауэрсу. На тот момент Куглер был восходящей звездой: его дебют «Станция «Фрутвейл» (про убийство 22-летнего афроамериканца Оскара Гранта полицейским) прозвучал на «Сандэнсе» и в Каннах, а еще обеспечил молодому кинематографисту режиссерское кресло в спортивной драме «Крид» — седьмой части киносаги Сильвестра Сталлоне о боксере Рокки Бальбоа. Успех последней картины и поставил его у руля дилогии о персонаже комиксов Marvel Т'Чалле — супергеройствующем короле африканской страны Ваканды.

Теперь, после головокружительного десятилетнего заплыва по франшизам, Куглер возвращается со вторым в карьере оригинальным полным метром — экшн-хоррором «Грешники». Ну как оригинальным: новую ленту проще всего описать как кроссовер вампирского ужастика Родригеса и Тарантино «От заката до рассвета» и музыкальной драмы Уолтера Хилла «Перекресток», снятой по следам известной байки Роберта Джонсона, который рассказывал, что продал душу дьяволу в обмен на умение играть великий блюз. Так вот, нынешнее возвращение Куглера к авторскому кинематографу придает его фильмографии некую оформленность. А нам, в свою очередь, позволяет окинуть ее (фильмографию) ретроспективным взглядом. И обнаружить, что Куглер, во-первых, тоже, по всей видимости, продал душу дьяволу, а во-вторых, служит в Америке доморощенным Климом Шипенко.

В том смысле, что он режиссер-хамелеон: для Marvel снимает чинную пропаганду («Черная пантера» — «Вызов»), для Сталлоне — народное кино («Крид» — «Холоп»), а для себя — пламенный «экстремизм» («Грешники» — «Текст»). Все дело в том, что «Грешники» достаточно быстро выдают в себе даже не то что полемический выпад в адрес «Черной пантеры», а радикально противоположное ей высказывание. Кинокомикс про Т'Чаллу по внешним признакам казался прославлением черной культуры (в основном за счет активного использования эстетики афрофутуризма), однако в конечном счете сдавался под натиском стремления сохранить статус-кво, что вообще характерно для жанра супергероики. На подступах к титрам все силы ленты бросались на критику изоляционизма Ваканды — а если брать шире, то идей панафриканизма и черного национализма.

Не без усилий, но в борьбе Т'Чаллы и антагониста картины Киллмонгера можно было уловить эхо политического противостояния Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икса, которых вроде как принято считать сторонниками применения, соответственно, мягкой и не очень мягкой силы (что, конечно, почти преступное упрощение реального положения дел). Последнее, с одной стороны, подарило киновселенной Marvel одного из лучших злодеев («Киллмонгер был прав»), а с другой, имело гнусненький оттенок намеренного стравливания лидеров движения за права темнокожих.

Если «Черная пантера» была триумфом центризма, то «Грешники» — кино откровенно левое и, что называется, однозначное. Хотя здешнее мифотворчество формально претендует на универсальность и интернациональность, проблематика тут носит вполне конкретный характер. Для пущей убедительности прямо в середине фильма, в самом его сердце, колом стоит трансцендентный музыкальный номер, который можно считать полноценным панафриканистским манифестом.

Звучащий из всех щелей «Грешников» блюз — это вибраниум: здесь никому в голову не придет называть его величайшим вкладом в американскую культуру, это сугубо черная музыка, которую чужие не прочь бы присвоить. Соответственно, самым большим злом в результате оказывается стремящийся к господству белый человек (картина завершается на торжественной ноте хэштега #NaziLivesDontMatter, поэтому «Грешники» — самое то для просмотра в начале мая). А всплывающая на одном из перекрестков судьбы сделка с дьяволом (инфернально чудесный Джек О'Коннелл теперь тоже подтверждает, что состав великого сериала «Молокососы» был не менее впечатляющей сборной, чем молодая труппа тарантиновского «Однажды в… Голливуде») звучит, конечно, заманчиво, но предполагает отказ от собственной идентичности, нырок в плавильный котел. И потому — отвергается.

Как, впрочем, и сделка с богом. Магистральная история близнецов Дыма и Пепла (грандиозная двойная роль куглеровской музы Майкла Б. Джордана, вылепившего два самобытных образа в одном кадре), которые собрались на ворованные деньги открыть джук-джойнт и наконец зажить по-человечески, имеет до смешного много пересечений со сценарием «От заката до рассвета», однако в первую очередь препарирует библейский сюжет о Каине и Авеле. Чтобы под занавес прийти к тому, что важно быть не только свободным гражданином, но еще и свободной личностью, не стиснутой догматизмом.

Так из «Грешников» складывается, во-первых, сильнейшее выступление на вампирской территории со времен «Полуночной мессы» Майка Флэнагана, а во-вторых, в принципе один из лучших фильмов последних лет. Все потому, что картина Куглера производит впечатление того самого большого кино (которое всё хоронят, а оно всё дает о себе знать). Да что уж там, тем самым большим кино она и оказывается — а значит, своим масштабом, размахом, мощью вполне успешно заслоняет любые закадровые несостыковки. Например, что в предыдущих лентах Куглер говорил совсем другие вещи. Или что здешний блюз, от которого невозможно перестать качать головой и притопывать ножкой, сочинил ослепительно белый швед Людвиг Йоранссон — в какой-то мере наследник Ханса Циммера, ближайший товарищ и постоянный композитор Куглера, лауреат двух «Оскаров» (за «Черную пантеру» и «Оппенгеймера»).

В людях все это явно отзывается — на сегодняшний день из «Грешников» вырисовывается фильм года. Что пресса в восторге — это ладно, но ведь и довольные толпы зрителей обеспечивают картине настолько сумасшедший сарафан, что по итогам второго уикенда в домашнем прокате касса просела всего на 6% по сравнению с премьерными выходными; так попросту не бывает. Ютьюбовский ролик, где Куглер десять минут рассказывает, почему важно увидеть «Грешников» в аймаксе (на нас это, понятно, не распространяется), воспроизвели свыше 400 тысяч раз, а твит с этим видео набрал более 16 млн просмотров. Так тоже не бывает — но вот мы здесь. Думается, ради такого действительно не жалко продать душу. Тем более, что к Куглеру она в любом случае вернется: по условиям договора с Warner Bros., через 25 лет права на «Грешников» станут принадлежать ему. Была ли и эта сделка заключена на перекрестке, история умалчивает.