Издание сообщило, кто снимется в фильме «Альма»

Памела Андерсон и Дакота Фаннинг сыграют главные роли в новом фильме «Альма» (Alma) британского режиссера и сценаристки Салли Поттер («Орландо», «Неизбранные дороги»). Как сообщает Variety, в касте также заявлены Линдси Дункан («Одаренная»), Аринзе Кин («Великая»), Эстер Макгрегор («Плохая девочка»), Эсме Крид-Майлс («Песочный человек») и Эрл Кейв («Вторая жизнь Гарольда Фрая»). В настоящее время фильм находится на стадии подготовки к съемкам, которые должны начаться в сентябре в Англии.

© globallookpress

«Альма» - это история о большой семье, которая встречается, чтобы развеять прах своей матери, и обнаруживает, что ее постоянное навязчивое присутствие взрывным и часто комичным образом раскрывает тайны их жизни.