В Союзмультфильме ответили, каких фильмов не хватает в России

В России необходимо снимать больше картин для подростков, чтобы те не уходили в сегмент пиратского контента. Об этом заявил генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев 29 апреля в Общественной палате на круглом столе, посвященном проблемам и перспективам развития российской анимации.

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Он обратил внимание на важность развития анимационного контента для подростковой аудитории. По словам эксперта, с уходом западных производителей с российского рынка молодежь осталась без достаточного количества специализированного контента. Например, аниме.

«Отечественный рынок пока не может предложить альтернативы», — отметил Борис Машковцев.

В результате подростки вынуждены обращаться к пиратским ресурсам, что, по мнению спикера, создает своеобразную ситуацию, когда детей сначала воспитывают в легальном поле, а затем, когда входят в пубертатный возраст, они убегают в нелегальное. По его мнению, такую ситуацию следует менять.

Борис Машковцев подчеркнул, что контент для подростков нуждается в отдельной поддержке со стороны государства и индустрии для решения этой проблемы.