Культовый хоррор «Чужой» (1979) Ридли Скотта стал настоящим прорывом в жанре научной фантастики и ужасов. И за кадром у него не меньше неожиданных деталей, чем на экране.

Одна из самых шокирующих сцен – момент, когда существо вырывается из груди героя. Интересно, что актерам заранее не рассказали, как именно будет разворачиваться эпизод. Реакции ужаса и отвращения оказались настоящими: они не ожидали ни резкого движения, ни фонтанов крови.

Образ самого Чужого вдохновлен работами швейцарского художника Ганса Рудольфа Гигера, чьи тревожные образы родились из собственных кошмаров.

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Фильм также стал важным поворотным моментом в изображении героев на экране: роль Рипли, сыгранная Сигурни Уивер, стала первой по-настоящему сильной и независимой женской героиней в жанре научной фантастики.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.