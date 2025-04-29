Сколько заработала Marvel на фильме «Дэдпул и Росомаха»

Издание Deadline опубликовало финансовые показатели фильма «Дэдпул и Росомаха» — одной из самых кассовых картин 2024 года. С помощью доверенных источников журналисты подсчитали примерные затраты и выручку ленты — данные актуальны на конец 2024 года.

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Как оказалось, Disney заработала на фильме примерно $ 980 млн — в эту сумму входят прокат в кинотеатрах (около $ 620 млн), продажи физических копий ленты на Blu-Ray ($ 150 млн) и отчисления от трансляций в онлайн-кинотеатрах и на телевидении ($ 210 млн). Расходы на ленту составили $ 580 млн — в сумму издержек вошли производственный ($ 200 млн) и маркетинговый ($ 160 млн) бюджеты, гонорары съёмочной команды ($ 130 млн) и другие затраты ($ 90 млн).

В конечном итоге Warner Bros. обогатилась примерно на $ 400 млн — это самый прибыльный фильм Marvel за последние годы. В конечном итоге «Дэдпул и Росомаха» занял четвёртую строчку в списке лент с наибольшими доходами, опережая «Соника в кино 3», «Дюну 2» и «Гадкого я 4».