Франсуа Озон срежиссирует фильм по роману Альбера Камю

Франсуа Озон снимет фильм по роману Альбера Камю «Посторонний»
Французский режиссёр Франсуа Озон поставит фильм по роману лауреата Нобелевской премии по литературе Альбера Камю «Посторонний». Как пишет Screen Daily, выпустит ленту студия Gaumont.
Роль главного героя, живущего в колониальном Алжире француза Мерсо, исполнит Бенжамен Вуазен, известный по фильмам «Лето 85-го» и «Утраченные иллюзии». Также в актёрский состав вошли Ребекка Мардер, Сванн Арло и Дени Лаван.
По словам Озона, темы в произведении Камю более, чем актуальные.
«Эмоционально отсутствующий, оторванный от мира герой... поиски смысла человеком во всё более отчуждающем мире», — заключил режиссёр.
Выход экранизации в мировой прокат запланирован на 2026 год.
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