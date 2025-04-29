Пять фильмов о Победе, которые надо показать подросткам

Зрители телеканала «Патриот» в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне назвали пять фильмов о Победе, которые стоит показать старшеклассникам. Для этого телеканал «Патриот» и Российское общество «Знание» инициировали интернет-опрос, который проводился в период с 15 по 20 апреля 2025 года, в нём принял участие 2 241 респондент. Зрителям предлагалось проголосовать за кинофильмы из первичного списка Министерства просвещения Российской Федерации, рекомендованных старшеклассникам для просмотра после уроков. Более половины опрошенных (55%) считают, что в первую очередь стоит показать один из самых пронзительных фильмов — дебют режиссёра Сергея Бондарчука — драму «Судьба человека» (1959). Кинолента создана по одноимённому рассказу Михаила Шолохова и рассказывает о судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы, лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и достоинство, доброе, отзывчивое сердце, которое способно на искреннюю любовь. Фильм был удостоен главного приза Московского международного кинофестиваля в 1959 году.

© кадр из фильма «Летят журавли»

49% респондентов рекомендуют к показу фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате» (1959). Кинолента рассказывает о молодом солдате Алёше Скворцове, который получил от командования несколько дней отпуска, чтобы навестить мать. По пути в родную деревню ему встречаются люди, которым нужна помощь, Алёша помогает каждому, а дни, подаренные ему для встречи с матерью, тают на глазах. В фильме почти нет батальных сцен. Картина получила специальный приз жюри Каннского кинофестиваля и более ста других наград.

Легендарную картину Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957) рекомендуют к показу 42,2% опрошенных. Этот фильм с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях называли кинокартиной «о войне без войны». Он создан по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», написанной в 1943 году. Во времена оттепели пьесу поставили на сцене театра «Современник», где спектакль увидел Калатозов. Режиссёр отыскал автора и предложил написать сценарий будущей картины. Благодаря прекрасной драматургии, новаторству оператора Сергея Урусевского, самозабвенной и искренней игре актёров и, конечно, режиссёрской работе картина стала триумфатором Каннского кинофестиваля. Работа оператора Сергея Урусевского, его гениальные летающие и кружащиеся планы сделали картину совершенно нестареющей — она и сегодня смотрится революционно.

Киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение» (1968-1971) рекомендуют к показу 36% опрошенных. Это один из самых масштабных фильмов о Великой Отечественной войне. Пять частей картины охватывают основные этапы — от Курской битвы до взятия Рейхстага. Съёмки велись не только в Советском Союзе, но и в Италии, в Польше, в ГДР. Режиссёр, сам прошедший войну, требовал максимальной достоверности от костюмеров и реквизиторов.

Первый фильм эпопеи «Огненная дуга» рассказывает о подвиге советских солдат в Курской битве летом 1943 года. «Прорыв», второй фильм киноэпопеи, переносит зрителя в конец 1943 года, когда состоялась битва за Днепр. Идёт освобождение Орла и Белгорода, немецко-фашистские войска выходят из Харькова. Третий фильм «Направление главного удара» посвящён событиям 1944 года, вплоть до начала освобождения Польши. Маршалами Жуковым и Рокоссовским разработан план операции «Багратион», в ходе которого советской армии удаётся полностью освободить Белоруссию и выйти к государственным границам.

Четвёртый фильм «Битва за Берлин» описывает события начала 1945 года. Советская армия освобождает Польшу и приближается к немецкой границе. На Ялтинской конференции встречаются главы государств-союзников и обсуждают послевоенное устройство мира. «Последний штурм» — заключительный фильм киноэпопеи, который посвящён последним дням страшной войны: взятию Берлина и водружению Знамени Победы на Рейхстаг.

Ещё 34% участников опроса рекомендуют к показу картину «Живые и мёртвые», поставленную по первой части одноимённой книги Константина Симонова. Писатель, как и главный герой, был военкором на фронте и видел ужасы отступления первых дней войны. Тогда же он узнал о подвиге бойцов полковника Семёна Кутепова, которые 11 июля 1941-го уничтожили 39 немецких танков. Кутепов, с которым Симонов общался лично, стал прототипом комбрига Серпилина. Александра Столпера в качестве режиссёра фильма «Живые и мёртвые» предложил сам Константин Симонов.

Все пять фильмов покажет в майские дни телеканал «Патриот». В частности, картина «Судьба человека» — в эфире 29 апреля; «Летят журавли» — 7 мая; «Освобождение» и «Живые и мертвые» будут показаны на телеканале 10 и 11 мая, соответственно, а «Балладу о солдате» зрители увидят 17 мая.