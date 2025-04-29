Первое аниме сына Миядзаки снова покажут в кино в России

Полнометражный аниме-мультфильм «Сказания Земноморья» получит повторный прокат в российских кинотеатрах. Первые сеансы должны состояться 19 июня.

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«Сказания Земноморья» известны как режиссёрский дебют Горо Миядзаки — сына легендарного Хаяо Миядзаки. Лента снята на студии отца Ghibi по книге Урсулы Ле Гуин. Сюжет рассказывает о сказочном мире, который сталкивается с серьёзными проблемами и находится под угрозой исчезновения.

В апреле «Кинопоиск» сообщил, что аниме в России обогнало по популярности американские сериалы. Это произошло впервые за всю историю наблюдений — доля японской анимации на рынке составляет 20%.