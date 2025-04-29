В России снимут фильм о Майе Плисецкой

К Международному дню танца и Дню памяти Майи Плисецкой, который отмечается 2 мая Киностудия Горького объявила о том, что готовится к съемкам необычного байопика к 100-летию легендарной балерины.

Картина будет снята в год 110-летия киностудии при поддержке Минкультуры. Премьера фильма под рабочим названием "Плисецкая" намечена на осень 2025 года.

"О легендарной Майе Плисецкой уже много сказано и написано, но большинство фильмов о ней традиционно основаны на воспоминаниях. Наш байопик будет не совсем обычным. Мы предложим зрителю посмотреть на тех людей, о которых балерина сама часто думала и вспоминала, повторяя: "Я всегда все делаю для зрителей". Это будет уникальный фильм-расследование о реальной и по-настоящему героической поддержке творческого человека его верным поклонником", - рассказывает креативный продюсер фильма, руководитель департамента документального кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина.

Картина режиссера Анастасии Зверьковой будет о преданных зрителях Плисецкой и самой убежденной ее фанатке Шуре Ройтберг - обычной женщине, страдавшей нервным тиком. Однако в обеих своих книгах Майя Михайловна вспоминает Шуру с большой любовью.

Авторы фильма покажут момент, с которого началась дружба Плисецкой и Ройтберг в октябре 1956 года. Это знакомство изменило жизни обеих, повлияло на судьбу Большого театра и всей страны. Когда приму не отпустили с гастролями в Лондон, было принято решение о постановке балета "Лебединое озеро" в Москве. Спектакль имел ошеломительный успех, но после него поклонникам пришлось доказывать следователям отсутствие в бурных овациях заговора или злого умысла.

Так как у Шуры Ройтберг не было своей семьи и детей, в фильм войдут воспоминания соседей, друзей и родственников Майи Михайловны. А также фотографии и видео из семейных, музейных и государственных архивов. Особой частью картины станет художественная реконструкция допроса по делу о постановке "Лебединого озера" в Большом театре в 1958 году.