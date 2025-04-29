Что известно о премьере сериала «Мой брат – клон»

Премьерный показ сериала «Мой брат – клон» стартует 12 мая 2025 года на СТС. Главные роли в 16-серийном драмеди сыграли Никита и Вячеслава Паршины (звёзды сериала «Молодёжка. Новая смена»), Валерий Николаев, Анна Бреннер-Вартаньян, Наталия Вдовина, Сюзанна Бэлль, Никита Тарасов и другие актёры.

© кадр из сериала «Мой брат – клон»

59-летний Валерий Николаев исполнил роль 73-летнего учёного-генетика и дедушку главы агрохолдинга Игоря (Вячеслав Паршин). По сюжету молодой бизнесмен узнаёт, что на наследство претендует и полицейский Егор (Никита Паршин) — его брат, о котором никто никогда не слышал. Игорь и его мать (Анна Бреннер-Вартаньян) пытаются разобраться, откуда взялся Егор. Но расследование приводит к неожиданным последствиям: теперь скромный вегетарианец Егор возглавляет мясной холдинг, а амбициозный Игорь делит хрущёвку с мамой брата (Наталия Вдовина).