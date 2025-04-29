Объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Два холма»

Третий сезон сериала «Два холма» выйдет 27 мая на платформе START. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

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Премьера также состоится на Кинопоиске с подпиской START.

Новые серии повествуют о событиях, которые произошли через полгода после финала второго сезона. Бунт искусственного интеллекта «Ларисы» привел к катастрофе. Жительницы эко-города столкнулись с суровыми условиями проживания. Женщинам придется коротать зиму вместе с мужчинами в московском метро. Героиням также предстоит придумать план, как восстановить прежний уклад жизни.

Третий сезон проекта срежиссировал Сергей Малюгов. Он работал над такими картинами, как «Самогон», «Кино про бандитов», «Заговоренный», «Морские дьяволы. Дальние рубежи», «Улицы разбитых фонарей».

К своим ролям вернутся Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Филипп Бледный, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Валерий Скорокосов, Анфиса Вистингаузен, Лина Ли, Ольга Веникова, Константин Федоров.