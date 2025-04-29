Дев Патель снимет средневековый индийский боевик

Дев Патель («Миллионер из трущоб», «Лев») начал работу над своим новым кинопроектом «Крестьянин» (The Peasant). Как и в его прошлогоднем режиссерском дебюте «Манкимэн», он сам напишет сценарий, займет режиссерское кресло, сыграет одну из главных ролей и будет продюсировать проект. Производством снова займется Thunder Road, которая рассчитывает (в случае успеха) запустить целую кинофраншизу.

По данным Hollywood Reporter, это будет средневековый боевик, напоминающий «Храброе сердце» и «Джона Уика» с «нотками» «Короля Артура», но события будут происходить в Индии XIV века. По сюжету группа наемных воинов грабит небольшую общину, и отомстить преступникам решает пастух, который на самом деле владеет боевыми искусствами.