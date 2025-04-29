Раскрыты подробности о премьере сериала «Значит, нам туда дорога»

Телевизионная премьера сериала «Значит, нам туда дорога» стартует 5 мая 2025 года на телеканале «Россия». Главные роли в многосерийной военной драме режиссера Дмитрия Петруня исполнили Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Иван Добронравов, Марк Богатырёв, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие.

© скриншот из фильма «Значит, нам туда дорога»

В центре сюжета – пятеро друзей, уроженцев разных республик СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, сочиненная про них фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».

Онлайн-премьера «Значит, нам туда дорога» состоялась в конце апреля на медиаплатформе «Смотрим».