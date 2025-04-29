Спилберг назвал лучший американский фильм всех времен

Стивен Спилберг назвал картину Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» величайшим американским фильмом за всю историю. Это заявление прозвучало на церемонии вручения 50-й премии AFI за жизненные достижения, где Коппола был удостоен почетной награды.

««Крестный отец» для меня — величайший американский фильм из когда-либо созданных. Фрэнсис взял то, что было до него, и переопределил канон американского кино», — заявил Спилберг в своей речи.

Режиссер также поделился воспоминанием о просмотре ранней версии «Апокалипсиса сегодня», длившейся пять часов.

«Когда фильм закончился, ты попросил нас рассказать, что мы увидели, что почувствовали. Ты пригласил всех нас, и мы один за другим рассказывали, где мы заблудились и где нашли себя, а я сидел в благоговении, понимая, что твоя открытость и поиск были, по сути, твоей суперсилой», — вспомнил Спилберг.

Высказывание именитого режиссера вновь подняло дискуссию о том, какой фильм можно считать величайшим американским. Среди возможных претендентов на этот титул часто называют «Крестный отец 2», «Головокружение» Хичкока, «Поющие под дождем», «Гражданин Кейн», «2001: Космическая одиссея», «Искатели» Джона Форда, а также современные шедевры — «Древо жизни», «Малхолланд Драйв» и «Нефть».

Многие критики отмечают, что «Крестный отец» воплощает в себе истинно американский миф об иммиграции, ассимиляции, капитализме и коррупции. Фильм не уклоняется от жестокой правды: в мире Копполы американская мечта покупается ценой крови.

Некоторые киноведы считают «Крестный отец 2» даже более совершенным произведением, чем оригинал, благодаря его двойной повествовательной структуре, показывающей как падение Майкла Корлеоне, так и восхождение молодого Вито Корлеоне в блестящем исполнении Роберта Де Ниро.