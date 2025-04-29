Спилберг назвал лучший американский фильм всех времен

Спилберг назвал «Крестного отца» лучшим американским фильмом всех времен
Стивен Спилберг назвал картину Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» величайшим американским фильмом за всю историю. Это заявление прозвучало на церемонии вручения 50-й премии AFI за жизненные достижения, где Коппола был удостоен почетной награды.
««Крестный отец» для меня — величайший американский фильм из когда-либо созданных. Фрэнсис взял то, что было до него, и переопределил канон американского кино», — заявил Спилберг в своей речи.
Режиссер также поделился воспоминанием о просмотре ранней версии «Апокалипсиса сегодня», длившейся пять часов.
«Когда фильм закончился, ты попросил нас рассказать, что мы увидели, что почувствовали. Ты пригласил всех нас, и мы один за другим рассказывали, где мы заблудились и где нашли себя, а я сидел в благоговении, понимая, что твоя открытость и поиск были, по сути, твоей суперсилой», — вспомнил Спилберг.
Высказывание именитого режиссера вновь подняло дискуссию о том, какой фильм можно считать величайшим американским. Среди возможных претендентов на этот титул часто называют «Крестный отец 2», «Головокружение» Хичкока, «Поющие под дождем», «Гражданин Кейн», «2001: Космическая одиссея», «Искатели» Джона Форда, а также современные шедевры — «Древо жизни», «Малхолланд Драйв» и «Нефть».
Многие критики отмечают, что «Крестный отец» воплощает в себе истинно американский миф об иммиграции, ассимиляции, капитализме и коррупции. Фильм не уклоняется от жестокой правды: в мире Копполы американская мечта покупается ценой крови.
Некоторые киноведы считают «Крестный отец 2» даже более совершенным произведением, чем оригинал, благодаря его двойной повествовательной структуре, показывающей как падение Майкла Корлеоне, так и восхождение молодого Вито Корлеоне в блестящем исполнении Роберта Де Ниро.