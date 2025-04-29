Что смотреть по ТВ и в кино к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлено много культурных событий: фильмы и сериалы, выставки и концерты... Праздник, с одной стороны, громкий и общий, с другой - личный и камерный, поскольку у каждой семьи - своя история. Что посмотреть, чтобы ее прочувствовать еще раз и сохранить память? Расскажем о возможностях, при этом подчеркнув, что и старую добрую классику также можно пересмотреть, тем более и она будет на всех телеканалах и в онлайн-кинотеатрах.

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Мы уже рассказывали о новых картинах "В списках не значился" (прокат с 1 мая) и "Почтарь" (в прокате с 24 апреля). Премьеры обеих состоялись на Московском Международном кинофестивале, темой которого также в этом году было 80-летие Победы.

Премьера многосерийной документальной драмы "Победа" (на Первом канале 1, 2, 4 мая в 10.15, 3 мая в 10.20, 4 мая повтор в 23.00). А с 26 апреля фильм можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре Kion. Шестисерийная картина рассказывает о масштабных сражениях Великой Отечественной: битве за Москву, Сталинградской и Курской, блокаде Ленинграда, форсировании Днепра и освобождении Белоруссии, взятии Берлина. Важной частью сценария стала серия воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, представленных на интернет-портале "Я помню".

Режиссер Дарья Шумакова рассказывает:

"Наш проект экспериментальный - построен на сочетании игрового кино с документальной хроникой. Мы создаем эффект, при котором зритель, смотря хроникальную сцену, будет попадать в игровой эпизод. Или, наоборот, появится контраст между кинохроникой и игровыми кадрами, чтобы усилить зрительское восприятие, дать прочувствовать сильнее эмоцию, прожить ее вместе с героями".

С 1 мая в онлайн-кинотеатре Kion выйдет сериал "Солдатская мать" с Анной Каменковой в главной роли. В преддверии его выхода вещатели и создатели представили специальный видеопроект, созданный совместно с Музеем Победы: звезды шоу-бизнеса и кинематографа - Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и другие - озвучили подлинные письма матерей и сыновей, написанные в годы Великой Отечественной войны. По сюжету самого сериала московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у матери-героини Ефросиньи Семеновой, которая во времена Великой Отечественной войны не дождалась с фронта девятерых сыновей, а сама прожила долгую жизнь.

В онлайн-кинотеатре Premier (3 мая) и на телеканале НТВ выходит исторический сериал "Таганрог", основанный на реальных событиях и архивных документах. Он рассказывает о героическом сопротивлении донского подполья в оккупированном Таганроге в годы Великой Отечественной войны. О подвиге этих молодых ребят, бросивших вызов нацистской оккупации, почти никто не знал, а ведь в подполье входили даже школьные отряды, ребята 13-14 лет. В сериале снимались: Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Кирилл Полухин, Семен Стругачев, Данила Якушев и другие.

Премьера нового 8-го сезона военной драмы "По законам военного времени" на Первом канале 28-30 мая в 22.00, 1-2 мая в 21.35. Военно-исторический детектив расскажет о событиях, происходивших в августе 1942 года. На подступах к Сталинграду идут ожесточенные бои. Бомбежки усиливаются: под ударами все транспортные узлы и коридоры. Напряжение растет.

Активизировались бандитские группировки, работают немецкие диверсанты. На помощь военной прокуратуре направлены Светлана Елагина и Егор Шилов. Но по прибытии в город прямо на их глазах взрывают группу следователей прокуратуры. Теперь Елагиной и Шилову предстоит не только вычислить группу диверсантов, которые все время находятся на шаг впереди, но и раскрыть череду самых разных преступлений. Под подозрением окажется и сама Светлана Петровна. Ведь главный враг притаился среди своих. Главные роли в сериале исполняют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Екатерина Вуличенко и другие.

Документальный цикл "Дочери полководцев Победы", состоящий из 8 программ, с 1 по 8 мая в 19.45 на телеканале "Россия Культура" о своих знаменитых отцах, Героях Советского Союза, рассказывают Татьяна Андреевна Еременко, Ольга Сергеевна Бирюзова, Тамара Васильевна Казакова и Лариса Амазасповна Бабаджанян. Эти выпуски в эфире с 1 по 4 мая. А также героини следующих программ цикла - Нинель Васильевна Чуйкова, Елена Глебовна Бакланова, Наталья Родионовна Малиновская и Наталия Ивановна Конева. Премьера этих выпусков на телеканале - с 5 мая.

Автор цикла - Марина Денисевич. Режиссер - Валерий Спирин.

На телеканале НТВ 4 мая премьера проекта "Победители". Это цикл интервью с дожившими до сегодняшних дней ветеранами Великой Отечественной войны: узниками концлагерей, жителями блокадного Ленинграда и тружениками тыла. Задавать вопросы ветеранам будут известные актеры, блогеры, военкоры и телеведущие. Также на НТВ - премьера нового цикла программы "Основано на реальных событиях. Артисты сражались за Родину" - 3 мая в 13.00. Впервые близкие звезд отечественного кинематографа поведают о том, что народные артисты рассказывали только своим самым родным. Как сержанту Смоктуновскому удалось бежать из немецкого плена? Как смог выжить старший сержант Никулин, защищая Ленинград во время блокады? Как сражался под Ельней рядовой Пуговкин, а сержант Гайдай - подо Ржевом?

Уже с 23 апреля подписчики медиаплатформы "Смотрим" получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям военной драмы "Значит, нам туда дорога". Главные роли в сериале исполняют Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Иван Добронравов, Марк Богатырев, Антон Пампушный и другие. Режиссер - Дмитрий Петрунь. В центре сюжета - пятеро друзей, уроженцев разных республик СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди - освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, сочиненная про них фронтовым корреспондентом майором Долматовским, - "Дорога на Берлин". Референсом к сценарию картины авторы брали старые советские фильмы, такие как "В бой идут одни старики", "Женя, Женечка и Катюша", "На войне как на войне" и другие. В основе фильма лежит знаменитая песня "Дорога на Берлин" - она стала основой сюжета и определила локации для съемок.